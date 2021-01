Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autos angefahren und abgehauen (25.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Montag zwischen 7.45 Uhr und 12.10 Uhr in der Johannesstraße zwei vor dem Haus Nummer 23 geparkte Autos angefahren und ist geflüchtet. Der Unbekannte beschädigte einen VW Polo und einen BMW 1-er und fuhr davon, ohne sich um die angerichteten Beschädigungen in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

