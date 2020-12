BPOL NRW: Trickdiebe im Düsseldorfer Hauptbahnhof - Rolltreppe blockiert

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Zivilfahnder der Bundespolizei nahmen am Samstagmittag (12. Dezember), um 12.50 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof zwei Taschendiebinnen (17, 20) fest. Sie entwendeten einer gehörlosen Reisenden (59) ein Smartphone. Die 20-Jährige ging in Untersuchungshaft.

Die Beamten bemerkten, wie sich die Blicke der Bosnierinnen gezielt auf Handtaschen und Rucksäcke richteten. Auf der Rolltreppe zu Bahnsteig 17/18 im Düsseldorfer Hauptbahnhof ergab sich nun eine Gelegenheit für das Duo.

Die 20-Jährige nahm Tuchfühlung zur der 59-jährigen Reisenden auf der Rolltreppe auf. Die 17-Jährige betätigte unten an der Rolltreppe den Nothalt. Einige Reisende verließen die Rolltreppe wieder, andere gingen die Rolltreppe zu Fuß hinauf. Es kam zu einem Gedrängel, was die zwei Frauen für sich und ihre Tathandlung nutzten. Die 17-Jährige deckte die Tat von hinten ab. Die andere öffnete unter der Abdeckung eines Schals den Rucksack der Reisenden und entwendete deren Smartphone.

Die Zivilfahnder griffen ein. Sie machten die gehörlose Geschädigte auf den Diebstahl aufmerksam und hielten die zwei Tatverdächtigen fest. Die 20-Jährige führte das Mobiltelefon mit sich und hatte es bereits ausgeschaltet. Das Smartphone im Wert von 250 Euro konnte der Geschädigten ausgehändigt werden.

Beide Frauen wurden der Wache in Düsseldorf zugeführt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 20-Jährige bereits mehrfach wegen Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten ist. Das Duo muss sich nun wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten. Die 17-Jährige wurde entlassen. Gegen die 20-Jährige konnte ein Untersuchungshaftbefehl erlassen werden, woraufhin sie in eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde.

