Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnhof Appelhülsen verwüstet/ Bundespolizei führt Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche

Nottuln-AppelhülsenNottuln-Appelhülsen (ots)

In der Nacht zum Samstag (12. Dezember) verwüsteten vermutlich drei Jugendliche den Bahnhof in Nottuln-Appelhülsen und richteten damit beträchtlichen Sachschaden an. Um 02:20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen lauten Knall im Bahnhof Appelhülsen. Vorsorglich veranlasste die Bundespolizei eine sofortige Sperrung des Bahnverkehrs, da sich noch Personen am Bahnhof aufhalten sollten. Die Polizei Coesfeld und die Bundespolizei Münster waren mit insgesamt vier Streifenwagen im Einsatz. Vor Ort fanden sie ein Bild der Verwüstung vor. An einem Wartehäuschen am Bahnsteig waren alle Glasscheiben zerstört, an einem anderen waren sie komplett mit Sprühlack beschmiert. Das Innere der Gleisüberführung und der Aufzüge waren fast vollständig mit Lackfarbe besprüht. Insgesamt wurden rund 60 Schmierereien im Bahnhof festgestellt. Und auch die mutmaßlich verantwortlichen Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren wurden noch am Tatort angetroffen. Die Verdächtigen stritten die Tat ab. Jedoch wiesen eine blutende Wunde an der Hand eines Jugendlichen, sowie Lackanhaftungen an Händen und Kleidung in den verwendeten Farben auf das Trio hin. Es wurden umfangreiche Spuren gesichert und Beweismittel beschlagnahmt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden; sie ist Gegen-stand der weiteren Ermittlungen. Die Jugendlichen wurden an die Betreuerin ihrer Wohngruppe übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

