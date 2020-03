Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Bürocontainer der Baustelle; Navi gestohlen; Feuer - Nicht nett und obendrein strafbar; Schutzmasken und Desinfektionsmittel weg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Münchhausen - Einbruch in Bürocontainer der Baustelle

Aus dem aufgebrochenen Bürocontainer auf einer Baustelle an der Landstraße 3090 in Münchhausen fehlt der Bildschirm eines Computers. Durch den Aufbruch des Fensters entstand zudem ein Sachschaden von mindestens 200 Euro. Der Einbruch war zwischen 20 Uhr am Samstag und 06.45 Uhr am Montag, 23. März. Wer hat in dieser Zeit Personen- und/oder Fahrzeugverkehr an der Baustelle gesehen und kann sachdienliche Hinwiese geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gisselberg - Navi gestohlen

Ein Gisselberger Anwohner beobachtete wie einer von zwei Männern in der Straße Fischteich einen Pkw öffnete, kurz hereingriff und dann mit seinem Begleiter verschwand. Aus dem Auto fehlte, wie sich herausstellte, ein TOM-TOM Navigationsgerät. Der Zeuge rief die Polizei und gab eine Personenbeschreibung ab. Die Fahndung blieb leider trotzdem erfolglos. Wer kann Hinweise zu diesen beiden Männern geben. Der, der ins Auto griff, war vermutlich Südländer, zwischen 25 und 30 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte kurze schwarze Haare und trug eine dunkle Hose. Es schien, als hinkt der Mann. Der Begleiter war ebenfalls kräftig gebaut aber mit 1,70 Metern deutlich kleiner. Ob es einen Zusammenhang mit den heute geschilderten Taten in der Straße Dorfmitte gibt, steht nicht sicher fest. Der Diebstahl aus dem Auto in der Straße Fischteich war in der Nacht zum Sonntag, 22. März, gegen 00.45 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Feuer - Nicht nett und obendrein strafbar

Eigentlich haben einem schon die Eltern beigebracht, dass man wegen der großen Gefahr eben nicht mit dem Feuer spielt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung durch Feuerlegung. Tatort: die Elisabethschule in der Leopold-Lucas-Straße. Tatzeit am Dienstag, 17. März, zwischen 01.35 und 01.55 Uhr. Der reine materielle Schaden ist eher gering, der ideelle Schaden dafür umso größer. Betroffen von der Sachbeschädigung durch Feuerlegung waren vier Abiplakate und wegen der Ausbreitung des Feuers auch ein Thuja-Busch. Nach bisherigem Wissen hielt gegen 01.35 Uhr ein Kleinwagen auf der Straße vor der Schule. Zwei Personen stiegen aus, zündeten links von der Sporthalle scheinbar gezielt Plakate an und fuhren wieder weg. Ca. 20 Minuten später kommt das unbekannte Auto wieder zurück. Diesmal steigt einer aus, löscht mit einem Feuerlöscher die noch brennenden Überreste von Plakaten und Busch. Nähere Hinweise liegen bislang leider weder zu dem Auto noch zu den handelnden Personen vor. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann Auto und oder Personen näher beschreiben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Schutzmasken und Desinfektionsmittel weg

Das Krankenhaus in Biedenkopf stellte am Freitagmorgen, 20. März, um 07.30 Uhr, fest, dass die am Vorabend um 17 Uhr noch vorhandenen 60 OP-Masken und 10 Liter Handdesinfektionsmittel aus dem OP-Bereich fehlten. Da eigene Nachforschungen erfolglos blieben, geht man im Krankenhaus von einem Diebstahl aus und erstattete Anzeige. Demnach muss ein noch unbekannter Täter unbemerkt den OP Bereich des Krankenhauses betreten und dort die Schutzsachen gestohlen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

