Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auffälliger Mann; Einbrecher in Halsdorf - Imbiss und Eierautomat aufgebrochen; Einbruch in der Physik - Hoher Schaden; Fernseher gestohlen - Auto aufgebrochen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen - Auffälliger Mann

Der Mann stritt sich offenbar mit anderen Passanten, lief ohne erkennbaren Sinn auf der Straße hin und her und dabei auch in den fließenden Verkehr. Außerdem stieß er mehrfach Äußerungen aus, die zumindest teilweise den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllen. Die Polizei nahm den scheinbar verwirrten 34 Jahre alten Mann am Samstag, 21. März, um kurz nach 09 Uhr in der Straße Freithof in Gewahrsam und übergab ihn nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in die ärztliche Obhut eines psychiatrischen Krankenhauses.

Wohratal - Einbrecher in Halsdorf

Nach den ersten Ermittlungen kam es bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. März, in der Auestraße zu einem Einbruch in einen Imbiss und zum versuchten Aufbruch des Eierautomaten. Aufgrund der räumlichen Nähe und der gefundenen Spuren geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Im Imbiss erbeuteten der oder die Täter nur das wenige Wechselgeld aus der Kasse und ein paar Flaschen antialkoholischer Getränke. Der Schaden durch den Aufbruch der Tür und einen zerstörten Bewegungsmelder ist eher gering. Beim Versuch den 40 Meter entfernten Eierautomat aufzuhebeln, beschädigte man wesentliche elektronische Teile, sodass im Prinzip ein Gerätetotalschaden entstand. Der Widerbeschaffungswert liegt bei etwa 10.000 Euro. Die Beute aus dem Automaten dürfte zwischen 20 und 40 Euro betragen. Imbiss und Eierautomat stehen in der Auestraße unmittelbar an der Bundesstraße. Das gesamte Gelände ist umzäunt. Wer hat zur Tatzeit zwischen 18.30 und 08.45 Uhr Bewegungen an den Tatorten wahrgenommen? Wer hat Personen und oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Einbruch in der Physik - Hoher Schaden

Zwischen 22.30 Uhr am Freitag und 12.30 Uhr am Samstag, 21. März drangen Unbekannte am Renthof in das Gebäude des Fachbereichs Physik der Philipps-Universität Marburg ein. Im Gebäude wurden mehrere Räume betreten und vorgefundene Getränke verzehrt. Im weiteren Verlauf beschädigt die Eindringlinge mehrere Türen, ein Waschbecken und ein Kopierer offenbar mit einem Hammer und verwüsteten einen Werkstattaufenthaltsraum. Durch den Vandalismus entstand ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 8000 Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit der geschilderten Tat zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gisselberg - Fernseher gestohlen - Auto aufgebrochen

In der Nacht zum Sonntag, 22. März, um 00.30 Uhr begegnete eine 79 Jahre alte Frau in ihrem Haus in der Dorfmitte zwei Männern. Einer war etwa 30 Jahre alt und hatte kurze dunkle lockige Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch. Den anderen Mann konnte die Seniorin nicht näher beschreiben. Die ihr unbekannten Männer verließen das Haus. Später bemerkte die Seniorin den Diebstahl des Grundig-Fernsehgerätes aus einem Raum im Dachgeschoss. Ob die Männer den Flachbildschirmfernseher dabei hatten, konnte die ältere Dame nicht sehen. Ob es einen Zusammenhang gibt mit einem Autoaufbruch und versuchten Lenkraddiebstahl in der gleichen Straße steht ebenfalls nicht fest. Betroffen war ein schwarzer 3´ BMW Kombi, der zur Tatzeit zwischen 11 Uhr am Freitag und 05.30 Uhr am Sonntag in der Straße Dorfmitte parkte. Im Auto waren der Kfz.- Diagnoseschacht geöffnet sowie der Blinker- und der Scheibenwischerbedienhebel abgebrochen. Aus unbekannten Gründen fehlt aus dem Auto nichts. Die Kripo vermutet den Fehlgeschlagenen Versuch des Ausbaus des Lenkrades. Am BMW entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer hat zur fraglichen Zeit in der Straße Dorfmitte Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Vorfällen zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

