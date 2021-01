Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen) Dieb stiehlt Fahrrad auf Friedhof - Zeugenaufruf (26.01.2021)

Gottmadingen (ots)

Ein Pedelec der Marke Pegasus ist die Ausbeute eines unbekannten Diebes, der so dreist war, einem Mann am Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf dem Friedhof Gottmadingen zu bestehlen, während dieser ein Grab besuchte. In der Nähe des Fahrrades konnte der Geschädigte zuvor einen Mann beobachten, welcher ca. 30 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, blond und von schlanker Statur war. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Person machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen Tel. 07731 1437-0, in Verbindung zu setzen.

