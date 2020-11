Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Werkzeugdiebstahl aus Firmenfahrzeug

Bad IburgBad Iburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in einen Mercedes Sprinter im Bereich Münsterstraße Ecke Bahnhofstraße ein. An dem geparkten Firmenfahrzeug wurde die Heckscheibe zerstört und es wurden mehrere Werkzeuge aus dem Innenraum entwendet. Diebesgut und Sachschaden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05401/879500.

