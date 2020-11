Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht

FürstenauFürstenau (ots)

Ein Wohnheim in der Bahnhofstraße geriet am Mittwoch ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten zwischen 13.30 und 15.30 Uhr die Tür einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten das Mobiliar nach Wertgegenständen, stahlen eine höhere Bargeldsumme und zwei blaue Plastik-Wäschekörbe. Das Diebesgut transportierten die Einbrecher mit einem Rollator ab, den sie ebenfalls aus dem Wohnheim mitnahmen. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die im Bereich Bahnhofstraße/Schorfteichstraße/Konrad-Adenauer-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell