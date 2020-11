Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch auf Resthof

BohmteBohmte (ots)

In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen kam es am Dinklinger Weg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter warfen eine Außenscheibe ein und gelangten so in die Wohnräume des Resthofes. Die Räumlichkeiten wurden betreten und durchsucht, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Wer Hinweise zu dieser Tat im Außenbereich von Bohmte geben kann, insbesondere auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300.

