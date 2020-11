Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W./Osnabrück: Ermittlungserfolg der Polizei- junger Mann ging in Haft

Hagen a.T.W.Hagen a.T.W. (ots)

Die Polizei in Georgsmarienhütte konnte einen jungen Mann festnehmen, der für zwei erhebliche Straftaten dringend tatverdächtig ist. Wie bereits berichtet, wurde einem Rentner am vergangenen Dienstag an einer Bushaltestelle in der Ortsmitte von Hagen die Geldbörse von einem Unbekannten weggerissen. Das Diebesgut war dann später ohne Bargeld offenbar von einem Finder am Rathaus abgelegt worden. Nach einem Zeugenaufruf in der Zeitung meldete sich dieser Finder schließlich bei der Polizei. Dessen Angaben und umfangreiche Ermittlungen, unter Einbeziehung der Polizeistation Hagen und des Zentralen Kriminaldienstes Osnabrück, führten die Georgsmarienhütter Polizei schließlich auf die Spur eines 18-jährigen Mannes aus dem Südkreis. Gestern Morgen konnten die Ermittler den Heranwachsenden, der momentan ohne festen Wohnsitz ist, im Hagener Ortsgebiet festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten neben Beweismitteln u.a. ein Handy auf, das man einem Straßenraub vom Mittwoch in Osnabrück zuordnen konnte. Dabei hatte der 18-Jährige das Gerät einem zehn Jahre alten Kind am Salzmarkt gewaltsam abgenommen und war geflüchtet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hielt sich der Täter in den vergangenen Wochen tagsüber vorwiegend in der Drogenszene im Osnabrücker Stadtgebiet auf und war ständig auf der Suche nach Geld oder Dingen, die er zu Geld machen konnte. Die Ermittler gehen davon, dass der junge Mann fortlaufend Straftaten begangen hat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der 18-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ einen Haftbefehl für den Straftäter.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell