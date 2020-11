Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Exhibitionist am Wellenbad

MelleMelle (ots)

Am Mittwochmittag trieb ein Exhibitionist am Wellenbad sein Unwesen. Der Unbekannte stand gegen 12.30 Uhr in einem Gebüsch im Bereich der Zuwegung zum Schwimmbad und zeigte sich einer vorbeigehenden 39-Jährigen in schamverletzender Weise. Als das Opfer daraufhin ihr Handy zückte, um ein Foto vom Täter zu machen, zog der seine Hose hoch und lief in unbekannte Richtung davon. Der Exhibitionist war etwa 30 Jahre alt, circa 170cm groß und schlank. Zur Tatzeit trug der Mann eine graue Kopfbedeckung, eine sportliche graue Strickjacke, eine schwarze Hose sowie Sportschuhe. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Meller Polizei unter 05422/920600.

