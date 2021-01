Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Blechschaden beim Fahrstreifenwechsel (27.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr in der Innenstadt. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Straße "Klosterring" und wechselte vom rechten auf den linken Fahrsteifen. Dabei übersah er einen neben ihn fahrenden 45-Jährigen in einem VW Golf. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 1.500 Euro.

