Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Landkreis Rottweil) Arbeitsunfall (27.01.2021)

Schiltach (ots)

Bei Montagearbeiten ist am Mittwoch gegen 8 Uhr auf einer Baustelle in der Straße "Am Hohenstein" eine rund 12 kg schwere Stahlplatte von einem Arbeitskran gerutscht und hat einen 58-jährigen Arbeiter am Unterschenkel getroffen. Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell