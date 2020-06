Polizei Hagen

POL-HA: Erfolge durch verstärkte Kontrollen bei Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität

Hagen (ots)

Zwischen Mittwoch, 03.06.2020, und Freitag, 05.06.2020, führten gezielte Kontrollen durch Beamte des Schwerpunktdienstes der Wache Innenstadt zu Erfolgen im Bereich der Drogenkriminalitätsbekämpfung; einem Kernziel im Behördenschwerpunkt "Sicherheit in der Hagener Innenstadt". Insgesamt leiteten die Polizisten bei gezielten Personenkontrollen 14 Strafverfahren wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Dabei fanden sie unter anderem Marihuana, Haschisch und Opiate bei den Durchsuchten auf. Bei einem Mann, welcher den Beamten bereits in der Vergangenheit wegen Rauschgiftdelikten aufgefallen war, wurde eine Brieftasche samt Inhalt aufgefunden. Diese stammte nach ersten Ermittlungen aus einem Diebstahl aus der Johanniskirche. Das Portemonnaie wurde sichergestellt und die Eigentümerin informiert. Einem weiteren Hagener nahmen die Polizisten ein Springmesser ab, welches dem Führungsverbot unterlag. Er muss jetzt zusätzlich mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Neben den zahlreichen Anzeigen und Berichten setze die Polizei ein klares Zeichen: Sicherheit am Bahnhof und in der Innenstadt bleibt Behördenschwerpunkt. Für Drogenkriminalität ist in Hagen kein Platz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell