Polizei Hagen

POL-HA: Mann belästigt Fahrgäste im Bus und wird in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 04.06.2020, riefen Fahrgäste eines Linienbusses in Richtung Vorhalle gegen 18:40 Uhr die Polizei. Ein Mann belästigte dort mehrere Personen. Am Vorhaller Bahnhof konnten die Beamten lediglich den Busfahrer und den stark alkoholisierten Randalierer antreffen. Alle anderen hatten den Bus mittlerweile verlassen. Der 40-Jährige konnte aufgrund seines Alkoholkonsums nicht mehr auf eigenen Beinen stehen. Nach einer ärztlichen Untersuchung nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Dort konnte er bis zum nächsten Morgen seinen Rausch ausschlafen.

