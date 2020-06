Polizei Hagen

POL-HA: Zigarettenasche verursacht Böschungsfeuer

Am Mittwoch, 03.06.2020, rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Straße Schwarzer Weg nach Hapse aus. Es handelt sich um eine kleine Stichstraße, in der Anrufer ein Feuer in einer Böschung meldeten. Nach ersten Ermittlungen schnipste ein 24-Jähriger mehrfach Zigarettenasche auf den Weg. Vermutlich konnte sich so ein Feuer im trockenen Gehölz entwickeln. Da es dem 24-Jährigen nicht gelang, die Flammen zu löschen, rief er die Feuerwehr und blieb selbst vor Ort. Auf einer Strecke von zirka 200 Metern brannten mehrere Sträucher und Qualm entwickelte sich. Die Feuerwehr könnte die Flammen rasch bändigen. Die Polizisten legten einen Bericht vor.

