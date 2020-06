POL-HA: Reifen auf Emst zerstochen

Polizei Hagen

Am Mittwoch, 03.06.2020, erwartete einen Mazda-Besitzer morgens eine böse Überraschung. In allen vier Reifen seines Autos, das er in der Cunostraße geparkt hatte, fehlte die Luft. Die Polizisten fanden im Rahmen erster Ermittlungen Einstiche im Gummi auf. Diese könnten mit einem Messer durch die Täter hinzugefügt worden sein. Wieso die Sachbeschädigung begangen wurde, ist noch völlig unklar. Vermutlich geschah die Tat zwischen 00:00 Uhr und 09:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

