Polizei Hagen

POL-HA: Unfall am Innenstadtring - Frau verletzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2020, kam es zu einem Unfall auf dem Bergischen Ring. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 58-Jähriger dort in Richtung Frankfurter Straße. Als er in die Goldbergstraße einbog, kollidierte er gegen 07:30 Uhr mit dem Skoda einer 25-Jährigen, die den Bergischen Ring in entgegengesetzter Richtung befuhr. Kurz vor dem Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem leichten Stau an der Kreuzung. Die Skoda-Fahrerin verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei musste die Unfallstelle sperren und den morgendlichen Verkehr dort vorbeileiten. Der Skoda wurde wenig später abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 4.500 Euro. Wie genau es zum Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

