Polizei Hagen

POL-HA: Verdacht auf Alkoholfahrt - Mann rangiert auf Parkplatz

Hagen (ots)

Bei einer Streifenfahrt am Donnerstagmorgen, 03:24 Uhr, entdeckten zwei Polizisten in der Dahlenkampstraße ein verdächtiges Auto auf einem Parkplatz. Der Fahrer des Wagens rangierte mit seinem Renault und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. In seinem Rucksack und im Kofferraum fanden die Beamten leere Alkoholflaschen. Der 21-Jährige verhielt sich stimmungsschwankend und räumte ein, den Alkohol am Vorabend getrunken zu haben. Da er sich einem Alkoholtest verweigerte, entnahm ein Arzt dem Fahrer mehrere Blutproben, die jetzt im Labor auf Alkohol und Betäubungsmittel untersucht werden. Die Weiterfahrt wurde dem 21-Jährigen untersagt.

