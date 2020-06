Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Unfall auf der Alexanderstraße - Frau verliert Kontrolle über Fahrzeug

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 04.06.2020, fuhr nach bisherigen Ermittlungen eine 39-Jährige gegen 10:50 Uhr in ihren Citroen die Alexanderstraße in Richtung Ischeland entlang. Dort verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Anschließend touchierte sie einen Mast und kam schlussendlich auf einer eine Querungshilfe zum Stillstand. Mehrere Zeugen des Unfalls leiteten Sofortmaßnahmen ein. Ein 39-Jähriger reanimierte die Verunfallte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Sie wurde wenig später schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Straße für die Zeit der Unfallaufnahme. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe des Citroens, der wenig später abgeschleppt wurde, beseitigen. Es entstand ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Die Hintergründe des Unfalles und ob ein medizinischer Notfall ursächlich war, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

