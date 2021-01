Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann hilft bei Unfallflucht

Nicht unbemerkt blieb eine von zwei Fluchten nach Unfällen am Donnerstag in Ulm.

Gegen 18 Uhr sah der Zeuge einen Unfall in der Einsteinstraße. Dort beobachtete er, wie ein VW-Fahrer beim Rangieren gegen die Tür eines geparkten Fiat fuhr und danach flüchtete. Der couragierte Zeuge fertigte ein Bild und rief die Polizei. Unweit der Unfallstelle traf der Zeuge den VW-Fahrer und machte ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Der Sachschaden am Fiat beträgt etwa 2.500 Euro, der am VW rund 2.000 Euro. Der mutmaßliche Verursacher, ein 81-Jähriger, muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft.

Noch ungeklärt ist eine Unfallflucht im Franzenhauserweg in Jungingen. Dort stand in einer Parkbucht eines Drogeriemarktes ein Ford S-Max. Zwischen 5.20 Uhr und 13.35 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen die linkes Seite des Autos und flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Tel. 0731/188-3312). Der Sachschaden am Ford beträgt etwa 1.500 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen in der Einsteinstraße ausdrücklich. Durch sein Verhalten hat der 39-Jährige maßgeblich dazu beigetragen, dass der Fiat-Fahrer nicht auf seinem Schaden von 2.500 Euro sitzen bleibt. Anhand seines Fotos konnte die Polizei zudem die Unfallstelle lokalisieren. Sein Verhalten war ganz im Sinne der Aktion "Aktion-Tu-was". Nähere Infos siehe Pressemitteilung von Donnerstag: www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4806619 und unter www.aktion-tu-was.de.

