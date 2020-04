Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Aggressive Person in Gewahrsam genommen (16.04.2020)

Stockach (ots)

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Goethestraße ein Mann, der zur Verhinderung weiterer Störungen durch Beamte des Polizeireviers Stockach in Gewahrsam genommen wurde. Zuvor war der 29-Jährige bereits durch sein aggressives Verhalten einer anderen Person gegenüber aufgefallen, weshalb die Beamten einen Platzverweis erteilten und die Ingewahrsamnahme androhten. Als er etwa eine halbe Stunde später wiederholt negativ auffiel, weil er Stühle aus dem Zimmer warf und randalierte, rückten die Beamten erneut an. Versuche auf den Mann beruhigend einzuwirken scheiterten. Der 29-Jährige schrie herum und beleidigte die Beamten, weshalb er vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Stockach gebracht wurde.

