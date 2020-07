Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei leicht verletzte Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B96; LK MSE

Friedland (ots)

Am 19.07.2020 befuhr eine 31-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Seat gegen 08:55 Uhr die B 96 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Neustrelitz. Kurz vor der Ortschaft Klein Nemerow beabsichtigte diese nach links in eine dort befindliche Grundstückseinfahrt einzubiegen. Ein 65-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW VW, welcher die B 96 in die gleiche Richtung befuhr, überholte in diesem Moment den PKW Seat sowie zwei hinter diesem befindliche Fahrzeuge und kollidierte in weiterer Folge mit dem PKW Seat. Der PKW VW kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach im angrenzenden Straßengraben liegen. Der Fahrzeugführer des PKW VW blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt, die Fahrzeugführerin des PKW Seat wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge wurde die B 96 für 2 Stunden halbseitig gesperrt. Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell