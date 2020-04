Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Polizei nimmt Einbrecher-Duo fest - Tatverdächtige bereits bekannt - Nachtrag zur Meldung Nr. 206 vom 22.4.2020

Krefeld (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (24. April 2020) hat die Polizei einen Mann und eine Frau festgenommen, die bereits am Mittwoch (22. April 2020) in zwei Supermärkte aufgefallen waren, weil sie nach einem Ladendiebstahl die Mitarbeiter mit einer Spritze bedroht hatten.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4578621

Am heutigen Freitag waren sie kurz nach 15 Uhr einem Einzelhändler aufgefallen, als der Mann in ein Haus auf der Königstraße einbrechen wollten, während die Frau mit einem Fahrrad vor dem Haus wartete. Er rief die Polizei, die schnell vor Ort war. Beamte verfolgten die beiden, die gemeinsam auf dem Fahrrad flüchteten.

Sie konnten den 37-jährigen Russe und die 41-jährige Deutsche schließlich auf dem Theaterplatz antreffen und festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. (210)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell