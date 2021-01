Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebe erbeuten Bargeld aus Lastwagen (27.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Geld erbeutet haben Diebe am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Straße "Neuer Markt". Ein 47-Jähriger parkte einen Iveco-Laster in einer Lade Zone eines Einkaufcenters, um Waren anzuliefern. Während er sich in das Gebäude begab, nutzen Unbekannte seine kurze Abwesenheit und schlugen ein Dreieckfenster der Fahrerkabine ein. So gelangten sie in den Innenraum und konnten eine hinter dem Fahrersitz versteckte Tüte mit einem vierstelligen Bargeldbetrag stehlen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

