Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Überraschte Einbrecher flüchten

Nettetal-Leuth (ots)

Zwei Einbrecher flüchteten, als sie durch die Hauseigentümerin überrascht wurden.

Die zwei unbekannten Einbrecher versuchten am 18.09.2020 gegen 21:15 h den Wintergarten eines Hauses am Frenkenweg aufzuhebeln. Als die Hauseigentümerin, durch die Geräusche aufmerksam geworden, durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Unbekannten. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 /377-0 erbeten./mikö (829)

