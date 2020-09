Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw kollidiert mit Radfahrer - Person leicht verletzt

Grefrath-Oedt (ots)

Am heutigen 18.09.2020 um 15:10 Uhr beachtete ein 62jähriger Oedter PKW-Fahrer, der den Spinnkammerweg in östlicher Richtung befuhr nicht die Vorfahrt eines 41jährigen Süchtelner Rennradfahrers, der den Hagenbroicher Weg in nördlicher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Rennradfahrer leicht verletzte und mit dem Krankenwagen dem Süchtelner Krankenhaus zugeführt wurde.

