Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw kollidiert mit Radfahrerin - Person leicht verletzt

Brüggen (ots)

Eine 36jährige Brüggener PKW-Fahrerin bog am heutigen 18.09.2020 um 13:35 Uhr von ihrem Carport auf die Fahrbahn des Nachtigallenweges in Brüggen ein und fuhr circa 20 Meter auf der Gegenfahrbahn. Hierbei touchierte sie eine entgegenkommende 16jährige Fahrradfahrerin aus Brüggen, welche stürzte und sich leicht am linken Bein verletzte. Da sie während der Sachverhaltsaufnahme über Kopfschmerzen klagte, wurde ein RTW hinzugezogen. Die PKW Fahrerin roch nach Alkohol, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,96 mg/l, ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

