Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis (14.06.2020)

Stockach, Lkrs KN (ots)

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers bei einer 35-jährigen Autofahrerin fest, die sie am frühen Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr in Orsingen kontrollierten. Die Frau war zuvor von Stockach nach Orsingen gefahren und dabei an einer Tankstelle einer Verkehrsteilnehmerin aufgrund der unsicheren Fahrweise aufgefallen. Nach einem positiven Alkoholtest, der über 1,6 Promille ergab, veranlassten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Zudem stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der 30-jährige, ebenfalls alkoholisierte Beifahrer wird zudem wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

