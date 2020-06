Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Verkehrsunfall (14.06.2020)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Leicht verletzt wurden ein 18-jähriger Motorradfahrer und seine 20-jährige Sozia bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15.30 Uhr im Kreuzungsbereich Riedstraße / Radolfzeller Straße. Der von der Riedstraße kommende junge Mann bog nach links in die Radolfzeller Straße ein, ohne an der dortigen Stopp-Stelle zu halten. Hierdurch missachtete er die Vorfahrt eines aus dem Baustellenbereich der Fürstenbergstraße kommenden 23-jährigen Autofahrers. Der 23-Jährige bog, für den nachfolgenden Verkehr nicht erkennbar, nach links in ein Grundstück ein, so dass der Motorradfahrer eine Vollbremsung durchführen musste. Hierdurch blockierte das Vorderrad des Zweirads und der 18-Jährige und seine Sozia stürzten zu Boden. Das Motorrad prallte gegen den Pkw, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von 2.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell