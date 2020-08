Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec gestohlen/Männer beobachtet

Bocholt (ots)

Gestohlen haben Diebe am Samstag in Bocholt ein Pedelec. Das schwarze Elektrofahrrad der Marke Rabeneick im Wert von circa 2.000 Euro hatte verschlossen an einem Wohnhaus an der Tenkingstraße gestanden. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.20 Uhr - der Geschädigte konnte noch zwei Unbekannte beobachten, die zu diesem Zeitpunkt das Grundstück betreten hatten. Beschreibung: Einer der beiden Männer war korpulent und trug einen Jägerhut mit kurzem Schirm; der zweite Mann war schlank und hinkte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

