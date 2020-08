Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Mehrere Autos aufgebrochen

Reken (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden in Reken mehrere Autos aufgebrochen. Der oder die Täter schlugen Scheiben ein und entwendeten Wertgegenstände (Geldbörsen, Mobiltelefon) aus den Autos. Bislang liegen vier Anzeigen vor - die Tatorte befinden sich auf der Lammersstraße, der Kirchstraße und "Am Krankenhaus". In einem Fall wurde nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

