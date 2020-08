Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall

Isselburg (ots)

Am Samstag fuhr ein 40 Jahre alter Autofahrer aus Wesel gegen 11.00 Uhr auf der Straße Am Fenn auf den Wohnanhänger eines vor ihm fahrenden Gespanns auf. Dabei entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro. Der 40-Jährige stieg aus, sammelte einige Fahrzeugteile ein und fuhr dann davon. Er wurde durch Beamte der Kreispolizeibehörde Wesel angetroffen. Er war leicht verletzt und erheblich alkoholisiert. Sein Führerschein wurde sichergestellt und zudem durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, um die Blutalkoholkonzentration exakt feststellen zu können. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

