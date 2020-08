Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pferdeanhänger gestohlen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde auf der Industriestraße ein Pferdeanhänger der Marke Boeckman gestohlen. Gegen 00.30 Uhr wurde der Anhänger auf dem Alstätter Brook entdeckt - die Heckklappe, die Trennwand und zwei Sichtschutztüren waren demontiert und gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell