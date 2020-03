POL-PDWIL: Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion und Kriminalinspektion Wittlich

Polizeidirektion Wittlich

Polizeioberrat Dominik Sienkiewicz, Leiter der PI Wittlich, und Erster Kriminalhauptkommissar Bernd Rehm, Leiter der KI Wittlich, sind mit den Ergebnissen der PKS 2019 im Polizeibezirk Wittlich zufrieden und ziehen eine positive Bilanz: "In Wittlich und Umgebung lebt es sich weiterhin sehr sicher. Das Risiko, hier Opfer einer Straftat zu werden, ist statistisch gesehen deutlich geringer als im Landes- und Bundesdurchschnitt. Gleichzeitig ist das Entdeckungsrisiko für die Täter in der Region enorm hoch. Kriminalitätsbekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weshalb die hohe Aufklärungsquote letztlich vor allem ein Beleg für das hohe Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Wittlicher Polizei und das hohe Engagement der Wittlicher Polizeibediensteten in der Polizei- und Kriminalinspektion ist."

