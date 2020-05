Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200513 - 0448 Frankfurt-Niederursel: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Rund 100.000 EUR Sachschaden entstanden am Dienstag, den 12. Mai 2020, bei einem Wohnungsbrand im Gerhart-Hauptmann-Ring.

Die Mieterin, der im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung, verständigte gegen 19.30 Uhr den Notruf. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Frau zusammen mit ihren drei Kindern, 5 Monate, 3 und 4 Jahre, zu einer Nachbarin geflüchtet. Offensichtlich entwickelte sich der Brand vom Balkon aus. Nachdem das Fenster durch die große Hitzeeinwirkung geborsten war, griff das Feuer auch auf die Wohnräume über. Möglicherweise lag ein technischer Defekt in einem Grill vor, der noch auf dem Balkon stand und an das Stromnetz angeschlossen war. Die Untersuchungen hierzu dauern an. Personen wurden nicht verletzt.

