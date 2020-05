Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200513 - 0447 Frankfurt-Dornbusch: Falsche Dachdecker unterwegs

Frankfurt (ots)

(fue) Trickbetrüger waren am Dienstag, den 12. Mai 2020, gegen 12.30 Uhr, im Dornbusch mit der Masche "Dachdecker" unterwegs. So stellte sich zu der angegebenen Uhrzeit ein Unbekannter einem 82-Jährigen in der Fontanestraße vor. Vom Dach des Nachbarhauses, in dem er tätig gewesen sein will, habe er einen Schaden entdeckt, der eine sofortige Reparatur erforderlich mache. Der 82-Jährige ließ den "Handwerker" aufs Dach. Nur wenige Momente später klingelte es erneut und ein "Kollege" des falschen Dachdeckers stand in gleicher Arbeitsbekleidung vor der Tür. Auch ihm wurde der Zutritt gewährt. Die beiden Unbekannten verließen dann das Haus mit der Bemerkung, einen Kostenvoranschlag schicken zu wollen. Als die Frau des 82-Jährigen zurückkehrte, musste sie den Diebstahl ihres Schmuckes aus dem Schlafzimmer feststellen. Der Wert der Beute, Ketten, Ringe, Ohrstecker und Manschetten, beläuft sich auf mehrere tausend EUR. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: Etwa 178 cm groß, von südländischer Erscheinung, sprach akzentfreies Deutsch. Dunkler Arbeitsanzug, Handschuhe und Nasen- Mundbedeckung. 2. Täter: Trug ebenfalls einen dunklen Arbeitsanzug, Handschuhe und Nasen- Mundbedeckung.

