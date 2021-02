Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall, eine Person schwer verletzt

Am Dienstagabend befuhr gegen 20.00 Uhr ein Mercedes-Fahrer die Alte Würzburger Straße von Löffelstelzen kommend in Richtung Reckerstal. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 39-jährige ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls fing der Motorblock Feuer und wurde aus dem Fahrzeug gerissen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Neben der Polizei waren Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

