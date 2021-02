Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ausländerfeindliche Rufe in Löcknitz

Pasewalk (ots)

Am 26.02.2021 wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Pasewalk gegen 21:10 Uhr zu einem Einsatz in die Abendstraße in Löcknitz gerufen. Dem vorausgegangen war die Mitteilung über ausländerfeindliche Rufe aus einer Personengruppe heraus in Richtung von zwei polnischen Staatsangehörigen. Eine umgehend durchgeführte Suche nach den betreffenden Personen blieb erfolglos. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung wurde aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernommen.

Zeugen, die diesen Vorfall oder aber eine Personengruppe an der genannten Örtlichkeit wahrgenommen haben und dazu sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell