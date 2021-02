Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Personen versammeln sich auf der Peenebrücke in Wolgast

Wolgast (ots)

Am heutigen Tag (26.02.2021) erhielt die Polizei gegen 16:15 Uhr die Mitteilung, dass sich mehrere Personen mit Transparenten auf der "Peenebrücke" in Wolgast befinden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden insgesamt 11 Personen, jeweils in einem größeren Abstand zueinander stehend, auf der Brücke festgestellt. Diese zeigten diverse Plakate mit den Aufschriften "Nehmt den Kindern die Masken ab!" und "Schluss mit der Corona-Politik!". Durch die Polizei wurden die Identitäten der anwesenden Personen festgestellt. Ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz wird geprüft.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell