Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Einraumwohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße in 17192 Waren

Waren (ots)

Am 26.02.2021 gegen 13:25 Uhr wurde der Polizei über Notruf der Brand einer Wohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße in 17192 Waren gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten des Polizeirevieres Waren bestätigte sich der Sachverhalt. In einem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus brannte in der 2. Etage eine Einraumwohnung. Die Wohnung brannte bereits in voller Ausdehnung. Umgehend wurden 19 Bewohner der Wohnhauses aus diesem evakuiert. Durch die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden noch eine Person aus der brennenden Wohnung und eine Person aus der 6. Etage des betroffenen Wohnhauses evakuiert. Zusätzlich wurden noch 6 Bewohner des Nachbareinganges durch die Feuerwehr evakuiert. Die aus der brennenden Wohnung geborgene Person wurde bei dem Feuer so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort erlag sie der Schwere ihrer Verletzung. Die Identität der Person ist zur Zeit unbekannt. Da auch die Ursache des Brandes unbekannt ist, kam der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg. Dieser wird bei seinen Ermittlungen von einem Brandursachenermittler unterstützt. Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Waren und Groß Plasten gelang es das Feuer zu Löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.100.000,-EUR. Auf Grund des Brandes ist der gesamte Hausaufgang nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner wurden in Zusammenarbeit mit der Wohnungsgesellschaft in anderen Wohnungen untergebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell