Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Pizzeria - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Innerhalb nur weniger Tage stand eine Pizzeria in der Scheelenstraße zwei Mal im Fokus von Einbrechern. Während es in der Nacht zu vergangenem Freitag zu einer vollendeten Tat kam, blieb es am gestrigen Sonntagabend bei einem Einbruchversuch.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum 05.03.2021 durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür Zugang in das Restaurant. Aus dem Inneren wurde anschließend eine niedrige dreistellige Geldsumme gestohlen. Der Tatzeitraum konnte zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr eingegrenzt werden.

Am Abend des 07.03.2021, gegen 23:45 Uhr, wurde die Eingangstür erneut gewaltsam geöffnet. Zu einem Eindringen in die Räume kam es in diesem Fall jedoch nicht.

Zeugen, die in Zusammenhang mit den Taten eventuell Beobachtungen getätigt haben bzw. Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell