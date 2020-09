Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Ohne Zulassung unterwegs (31.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Der Polizei aufgefallen ist gestern gegen 20 Uhr Abend ein BMW in der Richthofenstraße. Eine 42-Jährige war mit diesem Auto unterwegs, an dem an beiden Kennzeichen die Zulassungsplaketten fehlten. Wie sich herausstellte hatte die Fahrerin das Auto in Betrieb genommen, obwohl es nicht zum Straßenverkehr zugelassen war. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige, ihr Auto musste sie an der Kontrollstelle stehen lassen.

