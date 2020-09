Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunken mit dem Auto unterwegs (31.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist ein Autofahrer am gestrigen Montagabend gegen 22.30 Uhr auf der Landesstraße 181. Ein 82-jähriger Opel Tigra-Fahrer war von Villingen in Richtung Pfaffenweiler unterwegs und fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Die Beamten unterzogen den Mann einem Alkoholtest, der einen Wert von über 0,7 Promille ergab. Da er mit seinem Opel nicht mehr weiterfahren durfte, verständigte der Mann selbst ein Abschleppunternehmen, das den Wagen auflud. Den Senior erwartet eine Anzeige wegen Fahrens unter alkoholischer Beeinflussung.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell