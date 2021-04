Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in der Ulmenstraße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend, den 31.03.2021, erhielt die Polizei um 20.25 Uhr Kenntnis von einer körperlichen Auseinandersetzung in der Ulmenstraße in Höhe der Hausnummer 22. Nach Aussagen der Zeugen und der Opfer seien drei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren zu Fuß in der Ulmenstraße unterwegs gewesen und mit drei unbekannten männlichen Personen in Streit geraten, die in ihrem Pkw, ein weißer SUV der Marke Mercedes aus dem Zulassungsbezirk München, in die Ulmenstraße eingebogen seien. Nach Angaben der beiden Opfer und des Zeugen haben diese die Ulmenstraße überquert, wobei der Pkw sehr dicht an ihnen vorbeigefahren sei. Aus dem Pkw sei eine Person ausgestiegen und der Pkw dann erneut an den drei Männern vorbeigefahren, wobei sich diese über die Fahrweise des Fahrzeugführers beschwert hätten. Der Pkw habe dann angehalten, zwei Personen seien ausgestiegen und der zuvor herausgelassene Mann dazugekommen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei die beiden Opfer im Alter von 22 und 25 Jahren leicht verletzt wurden. Die unbekannten Personen seien dann in ihren Pkw eingestiegen und davongefahren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

