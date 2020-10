Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/BAB 5: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall und will flüchten

Sandhausen/BAB 5

Am Donnerstag fuhr ein stark betrunkener 45-Jähriger gegen 18:45 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West mit seinem Renault rückwärts gegen einen geparkten LKW und wollte anschließend die Flucht ergreifen. Der 53-jährige Geschädigte saß zum Unfallzeitpunkt im Führerhaus seines LKW, sprang aus seinem Fahrzeug und konnte die Flucht des Betrunkenen verhindern, indem er dessen Fahrzeugschlüssel ergriff. Beim Eintreffen der Polizei konnte die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Renault-Fahrer wahrnehmen, der nicht mehr in der Lage war auf den Beinen zu Stehen und beim Gehen mehrfach stürzte. Der Beschuldigte konnte nur einen Ausweis aushändigen, weshalb man ihn selbst und den Renault durchsuchte. Im Pkw konnte zwar kein Führerschein, aber zahlreiche Medikamente aufgefunden werden. Nach einer Blutentnahme auf dem Polizeirevier brachte man den 45-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest war durch seinen Zustand nicht möglich. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

Gegen den 45-jährigen Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

