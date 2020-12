Polizei Düren

POL-DN: Fahndungserfolg - Zwei Einbrecher anhand von Spuren überführt

Düren/Jülich

Die Kriminalpolizei konnte in den letzten Tagen zwei Fahndungserfolge verbuchen. Zwei Einbrecher konnten anhand von ausgewerteten Spuren überführt werden.

Am 07. Januar diesen Jahres kam es in Jülich in der Kölnstraße zu einem Einbruch in eine Gaststätte (siehe auch Pressemeldung vom 08.01.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4486582). Nun konnte die Polizei den Täter überführen. Ein Abgleich der am Tatort ausgewerteten Spuren führte die Kriminalbeamten zu einem vorbestraften Mann aus Düren. Dem 26-Jährigen werden bereits mehrere Einbruchsdelikte zur Last gelegt. Nun muss er sich vor Gericht für eine weitere Tat verantworten.

Ebenfalls konnte die Polizei eine Serie von Kellereinbrüchen aufklären, die sich überwiegend zwischen Januar bis Juli diesen Jahres in Düren, Birkesdorf, Hoven und Jülich ereignet hatten. Die Spurenlage verwies hier auf einen 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der aufgrund diverser Vergehen aktuell bereits eine Haftstrafe verbüßt. Die Beamten prüfen nun, ob der Täter für weitere, gleichgelagerte Vergehen als Täter in Frage kommt.

