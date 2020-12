Polizei Düren

POL-DN: Kasse aus Imbiss geklaut

LinnichLinnich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in einen Imbiss ein. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und bittet etwaige Zeugen, sich zu melden.

Zwischen 22:30 Uhr am Montag und 07:00 Uhr am Dienstagmorgen drangen die bislang unbekannten Täter über ein gekipptes Fenster ins Innere des Imbiss an der Erkelenzer Straße ein. Sie entwendeten die Registrierkasse, entwendeten somit Bargeld und entkamen unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizeileitstelle in Düren in Verbindung zu setzen.

