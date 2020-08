Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck/Lkrs. KN) Schwer verletzte Person bei Sicherheitstraining (26.08.2020)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein schwer verletzter 66-Jähriger und ein leicht beschädigtes Motorrad sind die Folgen eines Unfalls bei einem Sicherheitstraining, das am Mittwoch gegen 13 Uhr im Gewerbepark stattgefunden hat. Der 66-jährige Motorradfahrer nahm an dem Sicherheitstraining mit seiner eigenen Yamaha teil, als sich bei der ersten Gefahrenbremsung bei ungefähr 50 km/h das Heck hob und der Fahrer zu Fall kam. Bei dem Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell