POL-PPRP: Joint aus dem Rhein gefischt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen zwei 18-jährige Männer auf der Hafenpromenade. Bei Erblicken der Polizei warf einer der Männer zwei kleine Gegenstände in den Rhein. Die Beamten bastelten aus einer Tierfangstange und einer Tüte einen Kescher und konnten so die Gegenstände wieder aus dem Rhein fischen. Es handelte sich um einen Joint und eine kleine Menge Marihuana. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

